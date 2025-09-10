Iphone 16 İle 17 Arasındaki Farklar!

IPHONE 16 VE IPHONE 17 ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR

Apple, iPhone 16’nın ardından yeni iPhone 17 serisini tanıttı. Kullanıcıların en çok merak ettiği konu, iPhone 16’dan iPhone 17’ye geçmenin gerekip gerekmediği oldu. İki cihaz arasındaki farkların en belirgin olduğu alan ise ekran. iPhone 16, sadece 60 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla satışa sunulmuştu ve bu durum kullanıcılar tarafından eleştirilmişti. iPhone 17, bu eleştirileri dikkate alarak 120 Hz OLED ekranla geliyor. Ayrıca, Hep Açık ekran ve ProMotion teknolojileri de standart iPhone 17 modelinde yer alıyor. Ekran boyutu ise 6.1 inçten 6.3 inçe yükseldi. Dayanıklılık açısından, Ceramic Shield 2 kullanılarak çizilmelere karşı üç kat daha fazla koruma sağlandığı belirtildi.

KAMERA GELİŞMELERİ VE YAZILIM İYİLEŞTİRMELERİ

Kamera tarafında büyük değişiklikler bulunmuyor. iPhone 17, arka kamerada iPhone 16 ile aynı sensörleri kullanıyor. Ancak, yapay zekâ destekli yazılım ve A19 çipinin görüntü işleme gücü ile fotoğraf ve video kalitesinde belirgin gelişmeler elde ediliyor. En önemli değişiklik, ön kamerada gerçekleşiyor. Apple, uzun yıllardır kullandığı 12 MP ön kamerayı geride bırakarak iPhone 17’de 18 MP’lik bir selfie kamerası sunuyor. Bu değişiklik, daha net görüntülü görüşmeler ve daha ayrıntılı selfie çekimlerine olanak tanıyor.

A19 İŞLEMCİSİ VE BATARYA KAPASİTESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

iPhone 17’nin önemli yeniliklerinden biri, yeni A19 işlemcisi. TSMC’nin N3P üretim süreciyle geliştirilen A19, iPhone 16’daki A18’e göre daha yüksek verimlilik ve daha fazla transistör yoğunluğu sunuyor. Bu işlemci, 6 çekirdekli CPU ve 5 çekirdekli GPU yapısıyla grafik tarafında yüzde 20’ye varan performans artışı sağlıyor. Pro modellerde bunun yanında A19 Pro işlemcisi ve buhar odası soğutma sistemi de bulunuyor. iPhone 17, 8 GB RAM kapasitesini koruyor. Batarya kapasitesi ise küçük ama anlamlı bir artış gösterdi; iPhone 16’daki 3561 mAh pil, iPhone 17’de 3692 mAh seviyesine çıkarıldı. A19 çipinin enerji verimliliği sayesinde kullanım süresi de uzatıldı.

FİYAT VE RENK SEÇENEKLERİ DEĞİŞİKLİKLERİ

iPhone 17, 30 saate kadar video oynatma süresiyle iPhone 16 ile aynı seviyede kalıyor. Ancak çevrim içi video izleme süresi 18 saatten 27 saate yükseldi. USB-C bağlantısında bir değişiklik yok; iPhone 17 de iPhone 16 gibi sadece USB 2 hızlarını destekliyor. Fiyatlar açısından ise bir değişiklik yaşanmadı; iPhone 16’daki 799 dolarlık başlangıç fiyatı, iPhone 17’de de devam ediyor. Türkiye’deki fiyatı ise 77.999 TL olarak belirlenmiş durumda. iPhone 17, siyah, beyaz, sis mavisi, ada çayı ve lavanta gibi renk seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Genel kıyaslamada, iPhone 17’nin öne çıkan artıları arasında 120 Hz OLED ekran, daha geniş ekran boyutu, A19 çipinin sunduğu performans, 18 MP ön kamera, uzatılmış pil ömrü ve yeni renk seçenekleri yer alıyor.

PRO MAX MODELİNİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

iPhone 17 Pro Max, serinin en güçlü modeli olarak dikkat çekiyor. Bu modelde A19 Pro işlemcisi kullanılıyor ve buhar odası soğutma sistemi bulunuyor. Bu sistem, yüksek performans gerektiren işlemlerde cihazın sıcaklık yönetimini daha dengeli hale getiriyor. Ayrıca, GPU performansındaki artış özellikle oyun ve grafik odaklı uygulamalarda kendini gösteriyor. Ekran tarafında Pro Max modelinde de 120 Hz OLED panel yer alıyor. Daha büyük bataryası sayesinde, standart modellere kıyasla daha uzun kullanım süreleri sağlıyor. Bu modelin fiyatlandırması ve Türkiye satış fiyatı henüz kesin olarak açıklanmamış olsa da, iPhone 17 ailesindeki en güçlü donanıma sahip olduğu kesinleşmiş durumda.