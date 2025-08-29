İphone 17 Air, 9 Eylül’de geliyor

APPLE’IN YENİ İPHONE SERİSİ TANITILIYOR

Apple, 9 Eylül’de ki geleneksel sonbahar etkinliğinde yeni iPhone serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, etkinlikte en dikkat çekici modelin, şirketin bugüne kadarki en ince telefonu olacağı düşünülen iPhone 17 Air olması bekleniyor. Sızdırılan bilgilere dayanarak, iPhone 17 Air’ın 6.6 inçlik ekranının, iPhone 16 Plus’tan daha küçük fakat Pro modellerinden daha büyük olacağı konuşuluyor. Özellikle inceliği ile öne çıkacağı belirtiliyor.

AĞIRLIK VE KALINLIK DEĞERLERİ

Cihazın ağırlığının yalnızca 145 gram olacağı duyuruluyor. Bloomberg kaynaklı bilgilere göre, iPhone 17 Air’ın kalınlığı 5.5 mm olarak tasarlandığı ifade ediliyor. Bu, iPhone 16 Pro’nun 8.25 mm kalınlığından belirgin şekilde daha ince bir tasarımı ortaya koyuyor. Ayrıca, cihazın kenar çerçevelerinin daha da inceltilmesi ve Dynamic Island tasarımında bazı ufak değişikliklerin yapılacağı bilgileri de sızmış durumda.

KAMERA VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

İnceliği sağlamak amacıyla, kamera özelliklerinden bazı tavizlerin verilmesi muhtemel. Analist Ming-Chi Kuo’ya göre, iPhone 17 Air sadece tek arka kameraya sahip olacak. Diğer bir yandan, tüm iPhone 17 serisinin ön kameralarının 24 megapiksele çıkması bekleniyor. Performans açısından ise Air modelinin A19 ya da A19 Pro çipini kullanabileceği ve 12 GB RAM ile donatılacağı konuşuluyor. Bu durum, yapay zeka özelliklerinin daha verimli çalışmasına katkı sağlayacak.

BATARYA TEKNOLOJİSİ VE YAZILIM ÖZELLİKLERİ

İnceliğe rağmen pil ömrünün azalmasını önlemek için Apple’ın yeni silikon-anot batarya teknolojisini kullanabileceği öne sürülüyor. 2,800 mAh kapasiteli bu batarya, yüksek yoğunluk sayesinde yüzde 15-20 oranında ekstra performans sunma potansiyeline sahip. Bunun yanı sıra, iOS 26 ile gelecek Adaptive Power özelliği, kullanım alışkanlıklarına göre enerji tüketimini ayarlayarak pil ömrünü uzatacak. Dolaşan bilgilere göre, iPhone 17 Air siyah, mavi-gri, açık altın ve gümüş renk seçenekleri ile piyasada yer alacak. Fiyat konusunda ise, beklenti yaklaşık 900 dolar seviyesinde olmasına rağmen, gümrük vergileri ve Apple’ın genel fiyat politikaları nedeniyle bu rakamın 1,100 doların üzerine çıkabileceği dile getiriliyor.

Apple’ın yeni iPhone serisi 9 Eylül’de tanıtımı gerçekleştirilecek. Ön siparişlerin 12 Eylül’de alınmaya başlanması ve cihazların bir hafta sonra kullanıcılarla buluşması planlanıyor.