İphone 17 Air Dikkat Çekiyor

APPLE’IN YENİ İPHONE SERİSİ TANITILIYOR

Apple, 9 Eylül’de düzenleyeceği geleneksel sonbahar etkinliğinde yeni iPhone serisini tanıtmaya hazırlık yapıyor. Etkinlikte dikkat çeken modelin, şimdiye kadarki en ince telefon olacağı belirtilen iPhone 17 Air olacağı tahmin ediliyor. Sızan bilgilere göre, iPhone 17 Air 6.6 inçlik ekran boyutuna sahip olacak; bu, iPhone 16 Plus’tan biraz daha küçük, Pro modellerinden ise daha büyük bir ekran demek. Ancak, bu modelin en belirgin özelliği inceliği olacak.

AĞIRLIĞI YALNIZCA 145 GRAM

Bloomberg’e göre, iPhone 17 Air’ın kalınlığı yalnızca 5,5 mm olacak. Bu değer, 8.25 mm kalınlığa sahip iPhone 16 Pro ile kıyaslandığında oldukça ince bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Cihazın ağırlığının yalnızca 145 gram olması da kullanıcılar için büyük bir avantaj sunuyor. Ayrıca, cihazın kenar çerçevelerinin daha inceltileceği ve Dynamic Island tasarımında küçük değişiklikler yapılacağı ifade ediliyor.

KAMERA VE PERFORMANS DETAYLARI

İnceliği sağlamak adına, kamera özelliklerinde bazı değişiklikler olabiliyor. Analist Ming-Chi Kuo’nun verilerine göre, iPhone 17 Air yalnızca tek arka kamerayla gelecek. Bununla birlikte, tüm iPhone 17 serisinde ön kameranın 24 megapiksele yükselmesi bekleniyor. Performans açısından, Air modelinin A19 ya da A19 Pro çipini kullanma ihtimali var ve 12 GB RAM ile donatılacağı konuşuluyor. Bu durum, yapay zeka özelliklerinin daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak.

PİL VE YAZILIM ÖZELLİKLERİ

İnceliğe rağmen, batarya ömrünün düşmemesi için Apple’ın yeni silikon-anot batarya teknolojisini kullanabileceği öne sürülüyor. 2.800 mAh kapasiteli bu bataryanın, yüksek yoğunluk sayesinde yüzde 15-20 oranında ekstra performans sağlayabileceği düşünülüyor. Ayrıca, iOS 26 ile birlikte gelen Adaptive Power özelliği, kullanım alışkanlıklarına göre enerji tüketimini ayarlayarak pil ömrünü artırma imkanı sunacak. Edinilen bilgilere göre, iPhone 17 Air; siyah, mavi-gri, açık altın ve gümüş renk alternatifleriyle piyasaya sürülecek. Fiyat aralığı ise yaklaşık 900 dolar seviyesinde tahmin ediliyor; ancak gümrük vergileri ve Apple’ın mevcut fiyat politikası nedeniyle bu rakamın 1.100 doların üzerine çıkabileceği öngörülüyor. Apple’ın yeni iPhone serisi 9 Eylül’de tanıtılacak ve ön siparişlerin 12 Eylül’de alınması, cihazların ise bir hafta içerisinde kullanıcılarla buluşması bekleniyor.