Iphone 17 Air Geliyor: Yeni Özellikler!

YENİ MODELİN TANITIM İHTİMALİ

Apple, bu yılki iPhone 17 serisinde “Plus” modelinin yerine geçebilecek olan yeni bir iPhone 17 Air modelini tanıtmayı planlıyor. Söylentilere göre, bu yeni model, zarif tasarımı ve dikkat çekici özellikleriyle Apple’ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone olma özelliğini taşıyabilir.

İNCE TASARIM VE YENİ EKRAN TEKNOLOJİSİ

iPhone 17 Air’in kalınlığının yaklaşık 5,5 mm olacağı, bu sayede onu bugüne kadar yapılmış en ince iPhone yapacağı ifade ediliyor. Dayanıklılıktan feragat etmemek için yeni bir titanyum-alüminyum alaşım çerçeveyle gelmesi bekleniyor. Boyutları açısından, normal ve Pro Max modelleri arasında konumlanan 6,6 inçlik bir OLED ekranla donatılması planlanıyor. Ayrıca, Apple’ın 120Hz ProMotion ekran teknolojisini ilk kez “Pro” olmayan bir modele taşıyabileceği konuşuluyor.

SENARYO TEK ARKA VE GELİŞMİŞ ÖN KAMERA

Bu ultra ince tasarımın bazı tavizler isteyebileceği iddia ediliyor. İddialara göre, iPhone 17 Air’in sadece tek bir arka kamerası bulunacak. Ancak bu kameranın, iPhone 16 serisinde yer alan yüksek çözünürlüklü 48 MP Geniş kamera ile aynı olacağı öngörülüyor. Ön kamerada ise kayda değer bir yenilik bekleniyor. Tüm iPhone 17 modellerinde ön kameranın 12 MP’den 24 MP’ye yükseltilmesi planlandı.

PERFORMANS VE BATARYA YENİLİKLERİ

Yeni telefon, gücünü yeni A19 çipinden alması ve Pro modelleriyle uyumlu 12 GB RAM ile sunulması bekleniyor. İnce kasasına rağmen pil ömrünü korumak için, geliştirilmiş silikon anot pil teknolojisi kullanılabilir. Bunun yanı sıra, cihazın daha etkin 5G bağlantısı sağlaması için Apple’ın kendi tasarımı olan C1 modemini barındırması ve fiziksel SIM tepsisini tamamen kaldırarak yalnızca eSIM ile çalışması da gündemde. Tüm bu yeni özelliklerin iOS 26 işletim sistemi ile birlikte sunulması bekleniyor.