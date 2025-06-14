İPhone 17 Air Geliyor: Yeni Özellikler Belirlendi

YENİ İPHONE 17 AIR MODELİ

Apple, bu yıl tanıtacağı iPhone 17 serisinde “Plus” modelini değiştireceği iddia edilen yeni iPhone 17 Air modelini piyasaya sürebilir. Söylentiler, bu yeni cihazın şık tasarımı ve öne çıkan bazı özellikleriyle Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone olacağını işaret ediyor.

ULTRA İNCE TASARIM VE YENİ EKRAN

iPhone 17 Air’in yaklaşık 5,5 mm kalınlığında, olağanüstü ince bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor. Bu özellik, onu şimdiye kadarki en ince iPhone yapacak. Ayrıca, dayanıklılığı sağlamlaştırmadan ağırlığı düşürmek amacıyla yeni bir titanyum-alüminyum alaşım çerçeve kullanılması planlanıyor. Boyut bakımından, normal ve Pro Max modelleri arasında kalan 6,6 inçlik bir OLED ekran ile donatılması bekleniyor. Bunun yanı sıra, Apple’ın 120Hz ProMotion ekran teknolojisini ilk kez Pro olmayan bir modelde kullanma olasılığı gündemde.

TEK ARKA KAMERA VE GELİŞMİŞ ÖN KAMERA

Bu ultra ince tasarımın bazı kısıtlamaları olabilir. İddialara göre, iPhone 17 Air’in arka kısmında yalnızca tek bir kamera yer alacak. Ancak bu kameranın, iPhone 16 serisindeki yüksek çözünürlüklü 48 MP Geniş kamerayı kullanması öngörülüyor. Selfie çekimleri için önemli bir yükseltme bekleniyor. Ön kamerasının, Air dahil tüm iPhone 17 modellerinde 12 MP’den 24 MP’ye çıkacağı belirtiliyor.

PERFORMANS VE BATARYA YENİLİKLERİ

Cihazın, yeni A19 çipinden güç alması ve Pro modelleri ile eşleşen 12 GB RAM ile donatılması planlanıyor. İnce yapısına rağmen pil ömrünü korumak için, gelişmiş silikon anot pil teknolojisi ile daha iyi enerji yoğunluğu hedefleniyor. Ayrıca, cihazın daha verimli 5G bağlantısı için Apple imzalı C1 modem kullanması, fiziksel SIM tepsisini ortadan kaldırarak sadece eSIM ile çalışması da mümkün gözüküyor. Bu özellikler, iOS 26 işletim sistemi ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak.