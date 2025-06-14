İPhone 17 Air Yolda: Yeni Özellikler Bekleniyor

YENİ MODELİN TANITIMI

Apple’ın bu yıl tanıtacağı iPhone 17 serisinin bir parçası olarak, “Plus” modelinin yerini alacağı öne sürülen yeni iPhone 17 Air modeli hakkında heyecan verici bilgiler ortaya çıkıyor. Bu yeni model, göz alıcı tasarımı ve dikkat çeken özellikleriyle, şirketin daha önce ürettiği en ince iPhone olma özelliğini taşıyabilir.

ULTRA İNCE TASARIM VE YENİ EKRAN

iPhone 17 Air’in kalınlığının yaklaşık 5,5 mm olması bekleniyor. Bu tasarım sayesinde, şimdiye kadar üretilen en ince iPhone olma unvanına sahip olabilecek. Bu ince yapıya rağmen, dayanıklılığı korumak amacıyla yeni bir titanyum-alüminyum alaşımlı çerçeve kullanılması planlanıyor. Cihazın, normal ve Pro Max modellerinin arasında konumlanan 6,6 inçlik OLED ekranla sunulması öngörülüyor. Ayrıca, Apple’ın 120Hz ProMotion ekran teknolojisini ilk kez “Pro” olmayan bir modelde kullanma ihtimali gündemde.

SİNGLE BACK CAMERA VE GELİŞTİRİLMİŞ ÖN KAMERA

Ultra ince tasarımı nedeniyle bazı özelliklerden ödün vermesi beklenen iPhone 17 Air’in sadece tek bir arka kamerasının olabileceği söyleniyor. Ancak bu kameranın, iPhone 16 serisindeki 48 MP Geniş kamera ile aynı yüksek çözünürlüğe sahip olacağı tahmin ediliyor. Selfie çekimleri için ise önemli bir iyileştirme öngörülüyor. Ön kameranın tüm iPhone 17 modellerinde 12 MP’den 24 MP’ye çıkması muhtemel.

PERFORMANS VE BATARYA YENİLİKLERİ

Bu yeni telefonun gücünü, Apple’ın yeni A19 çipinden alacağı ve pro modelleriyle aynı olan 12 GB RAM ile donatılacağı bilgisi geliyor. İnce tasarımı nedeniyle pil ömrünü sağlamak için daha iyi enerji yoğunluğu sağlayan geliştirilmiş silikon anot batarya teknolojisi kullanılabilir. Ayrıca, cihaza daha verimli 5G bağlantısı sunmak için özel olarak tasarlanmış C1 modeminin yerleştirilmesi ve fiziksel SIM tepsisinin tamamen kaldırılarak yalnızca eSIM ile kullanıma sunulması da olasılıklar arasında. Tüm bu yeniliklerin, iOS 26 işletim sistemi ile birlikte kullanıcılara sunulması bekleniyor.