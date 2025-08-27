Iphone 17 İçin Büyük Gün Yaklaşıyor

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 serisi için büyük gün yaklaşıyor. Geleneksel Eylül etkinliği bu yıl da teknoloji gündemini belirliyor.

ETKİNLİK TARİHLERİ

9 Eylül 2025: Apple’ın özel lansman etkinliği

12 Eylül: Ön siparişlerin başlaması

19 Eylül: Küresel satışın başlaması

Türkiye’de ise yeni modellerin Eylül sonu ile Ekim başında raflarda olması bekleniyor. Yeni seride dört farklı model yer alacak.

TEKNİK DETAYLAR

Tasarım: Daha küçük kamera adası, inceltilmiş Dynamic Island, titanyum ve alüminyum gövde

Ekran: 6,3 inç LTPO OLED, 120 Hz ProMotion

İşlemci: A18/A19; Pro modellerde A19 Pro

Bellek: 8 GB (17 ve Air), 12 GB (Pro ve Pro Max)

Kamera: 24 MP ön kamera; Pro modellerde üçlü 48 MP sistem, 8x optik zoom, 8K video kaydı

Bağlantı/Şarj: Wi-Fi 7, 5G, 35 W hızlı şarj, Qi2 kablosuz şarj desteği

Analistlere göre seride fiyat artışı kaçınılmaz. ABD’de 900–1600 dolar aralığındaki fiyatlarla satışa çıkacak iPhone 17 serisinin Türkiye’de 80 bin TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl tanıtılan iPhone 16 serisinin başlangıç fiyatı ise 70 bin TL civarındaydı.