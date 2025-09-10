İphone 17 Pro Max Fiyatı 119 Bin 999 TL

IPHONE 17 SERİSİNİN TANITIMI

Apple, yeni iPhone 17 serisini “Awe Dropping” etkinliğiyle tanıttı. Etkinlikte, serinin tüm modellerinin Türkiye fiyatları ve satış tarihleri de duyuruldu. Dikkat çeken bir şekilde, Apple fiyatları aynı gece açıkladı. iPhone 17 Pro Max için başlangıç fiyatı 119 bin 999 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, serinin en yüksek modeline ait. Pro Max modeli dışında diğer modellerin başlangıç fiyatları da açıklandı. iPhone 17 Air 97 bin 999 TL, iPhone 17 Pro 107 bin 999 TL ve standart iPhone 17 ise 77 bin 999 TL olarak duyuruldu. Türkiye pazarındaki yeni fiyatlarla birlikte serinin konumlandırması da ortaya çıktı. iPhone 17 Pro Max, en güçlü ve pahalı model olarak öne çıkarken, standart iPhone 17 modeli, giriş seviyesinin fiyatını oluşturuyor. Apple, fiyatlandırmada önceki yıl ile aynı çizgiyi korudu.

ÖN SİPARİŞ VE SATIŞ TARİHLERİ

Apple, etkinlik sırasında Türkiye’deki ön sipariş tarihini de açıkladı. Ön siparişler 12 Eylül saat 15.00 itibarıyla başlayacak. Satış tarihi ise 19 Eylül olarak belirlendi. Bu tarihler, Apple kullanıcıları için büyük önem taşıyor. Geçmiş yıllarda bazı modellerin Türkiye’ye geç gelmesi eleştirilmişti. Bu yıl ise Apple, seriyi tanıttıktan sadece bir hafta sonra satışa sunuyor.

YENİ TEKNOLOJİLER VE KAMERA GELİŞMELERİ

Yeni iPhone 17 serisinin dikkat çeken yeniliklerinden biri ekran alanında gerçekleşti. iPhone 16 serisi, 60 Hz ekranıyla eleştiriliyordu. iPhone 17 ile birlikte 120 Hz OLED ekrana geçiş yapıldı ve ayrıca ProMotion ile Hep Açık ekran özellikleri de eklendi. Standart ekran boyutu 6.1 inçten 6.3 inç boyutuna çıkarıldı. Apple, Ceramic Shield 2 teknolojisi sayesinde çizilmelere karşı üç kat daha fazla dayanıklılık sağladığını da duyurdu. Kamera kısmında, iPhone 17, iPhone 16 ile benzer sensörler kullanıyor ancak yazılım güncellemeleri ve A19 çip ile performanslarını iyileştiriyor. Ön kamerada ise önemli bir değişiklik yapıldı; 12 MP’lik ön kamera yerine 18 MP selfie kamerasına geçildi. Bu değişiklik, daha net video görüşmeleri ve detaylı fotoğrafların elde edilmesine olanak tanıyor.

Apple, iPhone 16 serisinde olduğu gibi iPhone 17 serisinde de ABD fiyatlarını 799 dolardan başlatıyor. Türkiye’deki fiyatlar ise etkinlikle birlikte geçtiğimiz günlerde duyuruldu. 77 bin 999 TL’den başlayan standart iPhone 17 modeli ile diğer modellerin fiyatları da belirlenmiş oldu. iPhone 17 Air 97 bin 999 TL, iPhone 17 Pro 107 bin 999 TL ve iPhone 17 Pro Max 119 bin 999 TL olarak belirlenirken, Apple, geçtiğimiz yılki fiyat politikasını sürdürüyor.