“iPhone Kullanıcılarına Güvenlik Güncellemesi!”

APPLE CRITICAL GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ YAYINLADI

Teknoloji devi Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için önemli güvenlik güncellemeleri yayınladı. iOS 18.4.1 ve iPadOS 18.4.1 isimli bu güncellemeler, görünüşte ufak iyileştirmeler içeriyor olsa da, kullanımda olan cihazların ciddi tehditlere karşı önemli korumalar sağlıyor. Güncellemeler, iPhone XS ve sonraki modeller, 13 inç iPad Pro, 12.9 inç iPad Pro (3. nesil ve sonrası), 11 inç iPad Pro (1. nesil ve sonrası), 3. nesil iPad Air, 7. nesil iPad ve 5. nesil iPad mini gibi cihazları destekliyor.

KOD YÜRÜTME AÇIĞI KAPATILDI

Yayınlanan güncellemeler, kullanıcıları önemli bir güvenlik açığından koruyor. Bu açık, ses akışı işlemleri sırasında ortaya çıkıyor ve saldırganların cihazda kod çalıştırmalarına olanak tanıyor. Apple, bu özellikle hedefli iOS kullanıcılarına yönelik karmaşık saldırılarda bu güvenlik sorununun istismar edildiği yönünde raporlar aldığını bildiriyor. Bellek bozulması probleminin çözümü, verilerin yanlış dosyalara yazılmasını engelleyen sınır denetimi mekanizması ile gerçekleştirildi. Güncellemeler ayrıca, kullanıcıların tek bir dosyaya aşırı miktarda veri yazmasını da engelliyor.

İŞARETÇİ KİMLİK DOĞRULAMA AÇIĞI GİDERİLDİ

Apple, ayrıca CVE-2025-31201 koduyla tanımlanan başka bir güvenlik açığını da kapatmış durumda. Bu açık, izinsiz okuma ve yazma yeteneğine sahip bir saldırganın İşaretçi Kimlik Doğrulaması’nı aşmasına imkan tanıyordu. İşaretçi Kimlik Doğrulaması, Apple’ın A serisi ve M serisi çiplerinde bellek bozulması saldırılarını önleyen kritik bir güvenlik özelliği. Bu tür saldırılar, bir yazılımın istenmeyen kod yürütmesine sebep olabiliyor ve bu da kullanıcı cihazları için ciddi sonuçlar doğurabiliyor.