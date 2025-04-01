iPhone’un Otomatik Kaza Özelliği Hayat Kurtardı

Apple, son yıllarda sunduğu çeşitli özelliklerle teknolojinin hayat kurtarma noktasındaki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Türkiye’de bir kullanıcının yaşadığı deneyim, iPhone’un “otomatik kaza algılama ve acil yardım çağırma” özelliğinin ne denli işlevsel olduğunu ortaya koydu. Fatih Aldemir, eşinin bir trafik kazası geçirdiğini sosyal medyada paylaşarak, iPhone’un kazayı algılayarak doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdiğini belirtti. Aldemir’in aktardığına göre, yalnızca 10 dakika içinde jandarma ve ambulans olay yerine ulaştı. Kazanın büyüklüğünü vurgulayan Aldemir, “Dostlar eşim kaza yaptı teknoloji sağ olsun iPhone kaza geçirdiğini anlayıp 112’ye haber vermiş. 10 dakika içinde jandarma ambulans geldi. Çok şükür ki burnu bile kanamadı ama araçta sıkıştığı için tek başına çıkamadı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kazanın ciddiyetini gösteren ağır hasarlı aracın fotoğraflarını da paylaştı.

OTOMATİK KAZA ALGILAMA ÖZELLİĞİNİN ETKİSİ

Bu durum, Apple için bir ilk değil. iPhone ve Apple Watch gibi cihazlar, kullanıcılara hayat kurtarıcı özellikler sunarak dikkat çekiyor. “Otomatik kaza algılama” özelliği sayesinde, kullanıcının herhangi bir müdahalede bulunamadığı durumlarda acil durum çağrısı yapabiliyor. Bu cihazlar sensörleri aracılığıyla kazanın şiddetini tespit eder; eğer kullanıcı bilinç kaybı yaşıyorsa ya da hareket edemiyorsa, otomatik olarak acil servislerle iletişim kurabiliyor. Ayrıca, Apple Watch’taki EKG ve düşme algılama özellikleri de birçok kişinin hayatını kurtarıyor. Bu özellikler, kalp ritim bozukluklarını erken teşhis etmeye ve yaşlı kullanıcıların ani düşmelerinde sağlık ekiplerine çabuk ulaşmalarına yardımcı oluyor.

KAZA ALGILAMA ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?

Kaza algılama özelliğini aktif hale getirmek için Sağlık uygulamasına gitmek yeterli:

– iPhone’un ana ekranından Sağlık uygulamasını açın.

– Sağlık uygulamasında Profil sekmesine gidin (sağ alt köşede).

– Acil Durum SOS bölümüne tıklayın.

– Bu ekran üzerinden “Kazayı Algılama” özelliğini açıp kapatabilirsiniz.

Ayrıca, Ayarlar Menüsü üzerinden de bu özelliği kontrol edebilirsiniz:

– Ayarlar > Acil Durum SOS bölümüne gidin. Buradan kazayı algılama özelliğini açıp kapatabilirsiniz.

KAÇINCI DURUMDA DEVREYE GİRİYOR?

Kaza algılama özelliği, araçta yüksek ivme, çarpma veya hız değişikliği gibi şiddetli olaylar tespit edildiğinde devreye giriyor. Acil Durum SOS etkinse, iPhone bir kaza algıladığında kullanıcı ile iletişime geçmeye çalışır ve yanıt alınamazsa acil yardım çağrısı yapar.