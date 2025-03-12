İplik Üretim Yeri Yangın Korkuttu

YANGINDA KORKU DOLU ANLAR

Bayrampaşa’daki iplik üretimi yapılan bir işyerinde mesai saatleri içinde meydana gelen yangında, işçiler büyük bir panik yaşadı. Bazı işçiler kendilerini can havliyle dışarıya atarken, çatıda mahsur kalan 2 kadın işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Funda Sokak’taki 3 katlı işyerinde saat 14.00 civarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede yoğun duman, binaya ve çevresine yayıldı.

OLAYA MÜDAHALE

Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mesai saatlerinde çıkan yangın sırasında, işçiler büyük bir panik içinde işyerinden dışarı çıkmaya çalıştı. Çatıya çıkan 2 kadın işçi, itfaiye merdiveni yardımıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı. Ambulansın olay yerine ulaşmasıyla, dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangın nedeniyle, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak yolu geçici olarak trafiğe kapattı.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN AÇIKLAMALAR

Yangın kısa süre içinde itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangına tanıklık eden Murat Vargel, “Çok şiddetli siyah duman vardı. Yangının elektrik akımından çıktığı söyleniyor. İtfaiye 2-3 dakikada geldi. Yüksekte mahsur kalan iki kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangından kurtarılan kadınlardan biri yangının elektrikli bir aletten kaynaklandığını söyledi. Ben sorunca küçük bir kıvılcım atması dedi. Kadınlar oldukça fazla duman yutmuşlar” şeklinde bilgi verdi.