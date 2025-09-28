Haberler

İpsala Belediyesi Lisanslı Depo Açılışı Gerçekleşti

İPSALA BELEDİYESİ LİSANSLI DEPO AÇILIŞI YAPTI

İpsala Belediyesi’nin lisanslı deposunda sezon açılışı gerçekleştirilmiş durumda. Belediye Başkanı Mehmet Kerman, törende lisanslı depolara ürün almaya başladıklarını söyledi. Kerman, hasat sezonunun ilçeye ve üreticilere hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını diledi. Açılış törenine İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, çeşitli kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.

İPSALA EMNİYET MÜDÜRÜNE ZİYARET

İpsala Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği yönetim kurulu üyeleri, İpsala Emniyet Müdürü Serdar Göriş’i ziyaret etti. Dernekten yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyeleri Göriş’e görevinde başarı diledi. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Göriş, İpsala’nın güvenliği ve huzuru için polislerin fedakarca çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

ÇİFTÇİLERE HİBELİ MAKİNE DESTEĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı çerçevesinde İpsala’da iki çiftçiye yem karma makinesi desteği verildi. Kumdere köyünden Bülent Erdoğdu ve Aliçopehlivan köyünden Selvi Yılmaz, yüzde 50 hibe desteğiyle yem karma makinesi alımı gerçekleştirdi. Alınan makine ve ekipmanların yerinde tespit ve kontrolleri Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Proje Yürütme Birimi tarafından yapıldı. Bu destek, çiftçilerin üretim kapasitesini artırmayı, iş gücü maliyetlerini düşürmeyi ve hayvancılığa yönelik verimliliği yükseltmeyi hedefliyor.

