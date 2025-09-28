İpsala Belediyesi Lisanslı Depo Sezon Açılışını Yaptı

SEZON AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

İpsala Belediyesi lisanslı deposunda sezon açılışı etkinliği yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Kerman, törende, lisanslı depolara ürün almaya başlangıç yaptıklarını ifade etti. Kerman, hasat sezonunun hem ilçeye hem de üreticilere “hayırlı, bereketli ve bol kazançlı” olmasını diledi. Törene, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ile kurum müdürleri ve birçok üretici katılım gösterdi.

EMNİYET MÜDÜRÜNE ZİYARET

İpsala Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği yönetim kurulu üyeleri, İpsala Emniyet Müdürü Serdar Göriş’i ziyaret etti. Dernekten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu üyeleri Göriş’e görevinde başarı dileklerinde bulundu. Ziyaret sonrası memnuniyetini dile getiren Göriş, İpsala’nın güvenliği ve huzurunu sağlamak için polislerin fedakarca çalışmaya devam edeceğini belirtti.

ÇİFTÇİLERE DESTEK VERİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında İpsala’da iki çiftçiye yem karma makinesi desteği sağlandı. Kumdere köyünden Bülent Erdoğdu ve Aliçopehlivan köyünden Selvi Yılmaz, yüzde 50 hibe desteği ile yem karma makinesi alımı gerçekleştirdi. Makine ve ekipmanların yerinde tespit ve kontrolleri Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Proje Yürütme Birimi tarafından tamamlandı. Bu destekle çiftçilerin üretim kapasitesinin artırılması, iş gücü maliyetlerinin düşürülmesi ve hayvancılığa yönelik verimliliğin yükseltilmesi hedefleniyor.