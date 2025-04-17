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İpsala’da 17 Kg Esrar Ele Geçirildi

İPSALA SINIR KAPISINDA ELE GEÇİRİLEN ESRAR

Edirne’nin İpsala ilçesinde, İpsala Sınır Kapısı’nda yapılan bir operasyonda, bir cipte 17 kilogram esrar bulunuyor. Olay sonrası sürücü gözaltına alınıyor.

ARAMA OPERASYONU

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan’a doğru hareket eden bir cipte yoğunluk tespit ediyor. Bu tespit üzerine araç, x-ray taramasına yönlendiriliyor. X-ray sonuçlarına göre belirlenen yoğunluklu bölümlerde, narkotik köpeğinin de yer aldığı bir arama gerçekleştiriliyor. Yapılan arama sonucunda aracın içinde 17 kilogram esrar ele geçiriliyor. Sürücü ise gözaltına alınıyor.

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