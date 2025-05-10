İpsala’da Deniz Suyuna Set Çekildi

İPSALA İLÇESİNDE DENİZ SUYU ENGELLENDİ

Edirne’nin İpsala ilçesinde Meriç Nehri’ne deniz suyu karışmaması için set çekildi. İl Özel İdaresi ekipleri, çeltik tarımının yaygın olduğu İpsala’da, deniz suyunun Meriç Nehri’ne karışmasının önüne geçmek ve çiftçilerin zarar görmemesi için Ege Denizi’nin boğaz kısmında kumla bir set oluşturdu. İpsala Ovası Paşalı mevkisinde inşa edilen 120 metrelik setle, deniz suyunun çeltiklere ulaşmasının engellenmesi hedefleniyor.

TEDBİRLERİN ANLIK ALIMI PLANLANIYOR

İpsala Kaymakamlığı’nın koordinesinde, Çeltik Komisyonu, Devlet Su İşleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hamzadere Sulama Birliği, Yenikarpuzlu Sulama Kooperatifi ile Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi’nden oluşan bir komisyon kurulacak. Komisyonun her gün toplanarak su riskini değerlendirip gerekli tedbirleri anlık alacağı bilgisi verildi.

ERKEN UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, “Meriç Nehri’nde her sene oluşturduğumuz seti, bu sene erken yaptık. Hamzadere Sulama Birliği aracılığıyla yaptığımız setin amacı, deniz suyunun Meriç suyuna karışmasını engellemektir. Amacımız, çiftçilerimiz için tüm riskleri en aza indirerek verimli bir sezon geçirmektir. Bereketli bir sezon diliyoruz” ifadelerini kullandı.