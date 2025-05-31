İpsala’da DSİ Atık Su Temizliği Yapıldı

İPSALA’DA ATIK SU KANALLARI TEMİZLENDİ

İpsala ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, atık su drenaj kanallarını temizleme işlemini gerçekleştirdi. Çalışmalar, Köprü Mahallesi’ndeki atık su kanallarının detaylı bir biçimde temizlenmesiyle tamamlandı.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Belediye Başkanı Mehmet Kerman, gerçekleştirdikleri çalışmanın olası tıkanıklıkların önüne geçerek çevre kirliliğini engellediğini aktardı. Mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Kerman, “Bu iş birliği sayesinde Köprü Mahallesi’nin atık su altyapısını güçlendiriyor ve daha sağlıklı bir çevre oluşturuyoruz” dedi.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Çalışmaların her aşamasında emek veren DSİ Müdürü Çınar Turgay’a ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Kerman, “Temizlik çalışmaları kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak. İpsala için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.