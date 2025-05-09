İpsala’da Durdurulan TIR’da 2 FETÖ Şüphelisi

FETÖ/PYD SÜPHELİLERİ İPSALA’DA YAKALANDI

Edirne’nin İpsala ilçesinde bir TIR’da yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı. İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.A. yönetimindeki TIR’ı şüphe üzerine durdurdu. TIR içinde bulunan yolcuların, FETÖ/PDY şüphelisi olan ihraç polis memuru M.K. ile ihraç komiser yardımcısı A.T. olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

B.A., M.K. ve A.T. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve A.T., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ancak B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.