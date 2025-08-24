İpsala’da Eğitime Yönelik Toplantı Yapıldı

İPSALA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPTI

İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim yılı öncesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık’ın başkanlığında yapılan toplantıda, okullarda yürütülen hazırlık çalışmaları gözden geçirildi. Eğitim ortamlarının fiziki durumu, öğrenci ihtiyaçları, öğretmen planlamaları ve sosyal etkinlik takvimleri gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik hedefler ve stratejiler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıya çeşitli kurum ve şube müdürleri katıldı.

İPSALA TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÜRETİCİLERLE BULUŞTU

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sarpdere ve Balabancık köylerinde üreticilerle buluştu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde çiftçilere Türkiye genelinde başlatılan genel tarım sayımı hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Ayrıca ayçiçeği üretimi üzerine fikir alışverişinde bulunulan görüşmelerde, yetkililer çiftçilerin sorularını da yanıtladı.

İPSALA’DA KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR KÜPELENİYOR

İpsala ilçesinde küçükbaş hayvanların küpeleme işlemleri gerçekleştiriliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kapsamında yürütülen bu çalışmalar, ilçe genelinde küçükbaş hayvanlara yönelik olarak yapılıyor. Talep doğrultusunda Sultanköy, Sarpdere, Kocahıdır, Hacıköy, Pazardere köyleri, Esetçe beldesi ve ilçe merkez mahallelerinde küçükbaş hayvanlar küpeleniyor ve kayıt altına alınıyor. Küpeleme işlemi, hayvanların takibi, sağlık kontrolleri ve kayıt sistemine entegrasyonu sağlanarak hayvancılığın daha düzenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını hedefliyor.