Haberler

İpsala’da Hasat Kontrolleri Yapıldı

HASAT KONTROLLERİ YAPILIYOR

Edirne’nin İpsala ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biçerdöver hasat kontrollerine başladı. Kontroller, hasat döneminde oluşabilecek dane kayıplarını en aza indirmek amacıyla teknik personel tarafından köylerde gerçekleştirilmekte.

YANGIN GÜVENLİĞİNE DİKKAT

Ekipler, üreticilere yangın güvenliği konusunda da önemli hatırlatmalarda bulunuyor. Biçerdöverlerde en az iki adet yangın söndürme tüpü ile bir su tankeri bulundurmanın önemi özellikle vurgulanmakta. Yetkililer, hasat sezonunun güvenli ve verimli geçmesi için tüm üreticilerin gereken tedbirleri almasının zorunlu olduğunu belirtiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Zeynep Yıldız, Çubuk’ta Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çubuk'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde kadınların projelerdeki rolünü vurguladı ve gastronomi kursunda tarımsal üretimin ve kültürel değerlerin önemini belirtti.
Haberler

Edirne Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Ziyaret Etti

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Sarıdanişment ve Süleymandanişment köylerini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi ve ihtiyaçlarının karşılanacağına söz verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.