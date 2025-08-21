İpsala’da Hasat Kontrolleri Yapıldı

HASAT KONTROLLERİ YAPILIYOR

Edirne’nin İpsala ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biçerdöver hasat kontrollerine başladı. Kontroller, hasat döneminde oluşabilecek dane kayıplarını en aza indirmek amacıyla teknik personel tarafından köylerde gerçekleştirilmekte.

YANGIN GÜVENLİĞİNE DİKKAT

Ekipler, üreticilere yangın güvenliği konusunda da önemli hatırlatmalarda bulunuyor. Biçerdöverlerde en az iki adet yangın söndürme tüpü ile bir su tankeri bulundurmanın önemi özellikle vurgulanmakta. Yetkililer, hasat sezonunun güvenli ve verimli geçmesi için tüm üreticilerin gereken tedbirleri almasının zorunlu olduğunu belirtiyor.