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İpsala’da Karaca Kurtarıldı, Tedavi Ediliyor

KARACANIN KURTARILMASI

Edirne’nin İpsala ilçesinde çeltik ekimi yapılan ovada bulunan bir sulama kanalına düşen karaca, boğulmak üzereyken çevredeki çiftçiler tarafından kurtarıldı. Sulama kanalında mahsur kalan karaca, yaşadığı zor anların ardından dikkatli bir şekilde kurtarılarak, tedavi edilmek üzere götürüldü.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLIYOR

Bitkin durumda olan karaca, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve jandarma ekiplerinin gözetiminde, Keşan Gala Gölü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ne teslim edildi. Baygın halde bulunan kuşun tedavi ve bakım süreçlerinin ardından doğaya yeniden salınacağı bilgisi veriliyor.

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