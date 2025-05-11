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İpsala’da Kıbrıs Gazisi Cenazesi Defnedildi

CENAZE TÖRENİNE KATILIM OLDU

Edirne’nin İpsala ilçesinde hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hasan Geleç’in cenazesi toprağa verildi. Bir süredir İpsala Devlet Hastanesinde tedavi gören Geleç, burada yaşamını yitirdi. Hastaneden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Sarpdere köyü camisine getirildi.

Geleç’in naaşı, camide ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kerman, askeri erkan, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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