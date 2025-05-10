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İpsala’da Kum Seti Kuruldu

DENİZ SUYUNUN KONTROL ALTINA ALINMASI

İl Özel İdaresi ekipleri, çeltik üretiminin yoğun olarak yapıldığı İpsala’da deniz suyunun Meriç Nehri’ne karışmasının önlenmesi ve çiftçilerin zarar görmemesi amacıyla nehrin Ege Denizi’ne döküldüğü noktada kumla set oluşturdu. İpsala Ovası Paşalı mevkisinde inşa edilen 120 metrelik setle, deniz suyunun çeltik tarlalarına ulaşmasının engellenmesi hedefleniyor.

GÜNDELİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İpsala Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda, Çeltik Komisyonu, Devlet Su İşleri (DSİ), İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hamzadere Sulama Birliği, Yenikarpuzlu Sulama Kooperatifi ve Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi’nden oluşan bir grup oluşturulacak. Bu komisyon, her gün toplanarak su riskini değerlendirip, gerekli tedbirleri anlık olarak alacak.

ERKEN ALINAN ÖNLEMLER

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, “Meriç Nehri’nde her sene oluşturduğumuz seti, bu sene erken yaptık. Hamzadere Sulama Birliği aracılığıyla yaptığımız setin amacı, deniz suyunun Meriç suyuna karışmasını engellemektir. Amacımız, çiftçilerimiz için tüm riskleri en aza indirerek verimli bir sezon geçirmektir. Bereketli bir sezon diliyoruz” diye açıkladı.

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