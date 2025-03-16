İpsala’da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

TRAFİK KAZASI AYRI YARALANMALARLA SONUÇLANDI

Edirne’nin İpsala ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında bir kişi ağır yaralanıyor. Edinilen bilgilere göre, İpsala’ya ait Kocahıdır köyünden Aliço Pehlivan köyü yönüne seyir halinde olan N.F. isimli şahsın kullandığı 22 PG 780 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen bir tanker ile çarpışıyor.

KAZADA AĞIR YARALANMA OLDU

Kazanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü N.F. ağır yaralanıyor. Olayın bildirilmesi üzerine kaza mahalline jandarma ve ambulans ekipleri sevk ediliyor. Yaralı N.F. ambulansla İpsala Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınıyor.