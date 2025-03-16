Haberler

İpsala’da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

TRAFİK KAZASI AYRI YARALANMALARLA SONUÇLANDI

Edirne’nin İpsala ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında bir kişi ağır yaralanıyor. Edinilen bilgilere göre, İpsala’ya ait Kocahıdır köyünden Aliço Pehlivan köyü yönüne seyir halinde olan N.F. isimli şahsın kullandığı 22 PG 780 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen bir tanker ile çarpışıyor.

KAZADA AĞIR YARALANMA OLDU

Kazanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü N.F. ağır yaralanıyor. Olayın bildirilmesi üzerine kaza mahalline jandarma ve ambulans ekipleri sevk ediliyor. Yaralı N.F. ambulansla İpsala Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Adıyaman’da İki İşçi Elektrik Akımına Kapıldı

Adıyaman'da altyapı çalışmaları sırasında elektrik akımına kapılan iki işçi ağır yaralandı. Çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü ve yaralılar hastaneye sevk edildi. Soruşturma açıldı.
Haberler

2025 Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlıyor?

Ramazan ayı, İslam dünyası için manevi bir dönemdir. 2025'te Ramazan'ın kaçıncı günü olduğu ve Bayram tarihi merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.