İpsala’da Türkiye Yüzyılı Programı Yapıldı

PROGRAMIN DETAYLARI

İpsala ilçesinde “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programı gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Koncagül, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, onların taleplerini ve önerilerini dikkatle dinledi.

ZİYARETLERE KATILIM

Ziyaretlerde İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir de yer aldı. Program, yerel halkla iletişim kurmak ve onların görüşlerini almak amacıyla düzenlendi.

Karaman’da Denetimler Devam Ediyor

Karaman'da jandarma tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik denetimlerinde, tarihi eserler ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi; 5 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep’te Araç Ateş Eden Şüpheliler Yakalandı

Gaziantep'te park halindeki bir araca pompalı tüfekle ateş eden iki şüpheli, güvenlik kameralarının görüntüleri sayesinde yakalandı.

