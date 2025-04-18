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İpsala Gümrüğünde 17 Kg Esrar Bulundu

YOLCULUK SIRASINDA HIZLI TESPİT

İpsala Sınır Kapısı’nda, Yunanistan’a giden bir cipin altına gizlenmiş olan 17 kilogram esrar bulundu. Edirne’nin İpsala ilçesinden yola çıkan cip, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durduruldu. Araç, yoğunluk tespit edildiği için x-ray taramasına alındı.

NARKOTİK KÖPEK İLE YAPILAN ARAMA

X-ray taramasında aracın bazı bölümlerinde yoğunluk belirlendi ve bu alanlarda narkotik köpeği de kullanılarak geniş kapsamlı bir arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, aracın taban ve koltuk arasındaki gizli bölgeden 17 kilogram esrar ele geçirildi. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.

– EDİRNE

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