İpsala Milli Eğitim Müdürü Ziyaret Etti

İPSALA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN ZİYARET

İpsala Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, okulları ziyaret ederek yeni eğitim öğretim yılına merhaba dedi. Uyanık, bu ziyaretinde öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerini iletti. Yeni dönemin hem öğrenci, hem öğretmen, hem de veliler için yeni umutlarla dolu bir başlangıç olduğunu ifade eden Uyanık, “Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, bu özel haftanın bizlere hayırlar getirmesini diliyorum.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde 2025’in Aile Yılı ilan edilmesinin önemi üzerinde durarak, okul ve ailenin birlikte çocukların geleceğine katkıda bulunmasının gerekliliğine dikkat çekti.

GÖLETTE SU BULUNDU

Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, merada bulunan göletin kuruması üzerine başlattıkları sondaj çalışması sonucunda suya ulaştıklarını bildirdi. Deniz, yaptıkları çalışmanın göletin kuruması nedeniyle zorunlu hale geldiğini kaydetti. Sondaj ile elde ettikleri suyun, güneş enerjisi sistemiyle kuşlara ve hayvanlara verileceğini belirtirken, hayvancılık yapan vatandaşlara da hayırlı olmasını diledi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Fen Lisesi’ni kazanan öğrenci ve ailelerini kabul etti. Sevgili, ziyarette öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler sundu. Öğrencilerin ve ailelerin, gösterilen ilgi ve destek için teşekkür ettikleri aktarılırken, ziyaret sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık’ın da hazır bulunduğu belirtildi.