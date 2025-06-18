İpsala OSB Çalışmaları Devam Ediyor

YENİ ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İpsala Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmaları çerçevesinde “proje köyü” olarak belirlenen Sarpdere köyünde altyapı yenileme çalışmaları sürüyor. İpsala Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, köyde içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi amacıyla başlatılan süreç devam ediyor. İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, yürütülen çalışmaları yakından inceledi. Sevgili, bu projenin köyde yaşam kalitesini artıracağını ifade etti.

İL MÜDÜRÜ’NÜN ZİYARETİ

Edirne Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammed Esad Nuhoğlu, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ı ziyaret etti. Belediyeden gelen açıklamaya göre, ziyarette il müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Başkan Kerman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Nuhoğlu’na görevinde başarılar diledi. Ziyarette ayrıca AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir de hazır bulundu.

MEZUNİYET TÖRENİ COŞKUSU

İpsala ilçesindeki Atatürk ve Kurtuluş ortaokullarında mezuniyet töreni coşkuyla kutlandı. Törene İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Engin, törende yaptığı konuşmada mezun olan öğrencilere başarı dileklerini iletti. Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.