İpsala’ya Kapalı Halı Saha Yapılacak

İPSALA İLÇESİNE YENİ KAPALI HALI SAHA YAPILIYOR

İpsala ilçesi, kapalı halı saha projesi ile önemli bir yatırıma kavuşuyor. İpsala Belediyesi, bu konuda Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ın gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde önemli adımlar atıldığını duyurdu. Kerman, Spor Toto Teşkilat Başkanlığını ziyaret ederek, ilçeye yapılması planlanan kapalı halı saha projesinin protokolünü imzaladı.

MODERN TESİSLER İÇİN BÜYÜK YATIRIM

Belediye Başkanı Kerman, “İlçemize 10 milyonluk büyük bir yatırım kazandırıldı” diyerek, bu projenin bölge için ne kadar değerli olduğunu vurguladı. modern tesisler yapmaya devam ettiklerini söyleyen Kerman, “Yeni projemiz en kısa zamanda tamamlanacak” ifadesini kullandı. Projeye katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Başkanı Mehmet Ata Öztürk, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanımız Belgin İba ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili’ye teşekkür ettiğini belirtti.