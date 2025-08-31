Irak Başbakanı 17 Türk Şirketini Kabul Etti

IRAK BAŞBAKANINDAN TÜRK ŞİRKETLERİNE DESTEK

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 17 Türk şirketinin temsilcilerinden oluşan bir heyeti ağırladı. Irak Başbakanlık Basın Ofisinden gelen yazılı açıklamada, Eylül 2024’te imzalanarak yürürlüğe giren su işbirliği çerçeve anlaşması çerçevesinde, su alanındaki ortak çalışma ve işbirliği yollarının ele alındığı belirtildi. Sudani, Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son iki yıl içerisinde liderlerin ortak vizyonu sayesinde büyük bir ilerleme kaydettiğini ifade etti.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Başbakan Sudani, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik, yatırım ve ticaret işbirliğinin, iki ülkenin ilişkilerinin en önemli temeli olduğunu dile getirdi. Türk firmalarının Irak’taki varlığının ve projelerinin, Irak hükümeti tarafından desteklendiğini belirtti. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar doları aştığını ve Irak’ın “Kalkınma Yolu” projesinin Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendireceğini de sözlerine ekledi.

TÜRKIYE’NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİSİNDEN AÇIKLAMALAR

Görüşme sırasında, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan da yer aldı. İnan, Türkiye-Irak ilişkilerinin yalnızca siyasi açıdan değil, aynı zamanda ekonomik ve yatırım alanlarında da geliştiğini söyledi. Türk şirketlerinin Irak’ta projeler üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.