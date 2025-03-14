Irak Başbakanı: DEAŞ Lideri Öldürüldü

DEAŞ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Irak’ın başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, önemli bir gelişmeyi duyurdu. DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki lideri olarak bilinen ve dünyanın en tehlikeli teröristlerinden biri olarak tanımlanan Abdullah Maki Musleh el-Rıfai yaşamını yitirdi.

ABD KOALİSYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYON

Başbakan es-Sudani, “Ebu Hatice” olarak anılan Abdullah Maki Musleh el-Rıfai’nin, ABD öncülüğündeki DEAŞ’la mücadele koalisyonu tarafından öldürüldüğünü belirtti. Bu gelişme, bölgedeki terörizmle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.