Irak Başbakanı Joshua Harris’i Kabul Etti

IRAK BAŞBAKANI YENİ MASLAHATGÜZARI KABUL ETTİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Bağdat’ta ABD’nin yeni Irak Maslahatgüzarı Joshua Harris’i görevine başlaması dolayısıyla kabul etti. Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden elde edilen bilgilere göre, görüşmede Irak ve ABD arasındaki stratejik ikili ilişkilerin önemi üzerinde duruldu. Sudani, iki ülke arasında işbirliğinin artırılması ve ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesinin, her iki halkın çıkarlarına hizmet edeceğini belirtiyor.

BÖLGESEL GELİŞMELER VE ORTAK ÇIKARLAR

Toplantıda, bölgesel gelişmeler, öne çıkan uluslararası konular ve ortak çıkarları ilgilendiren meseleler de ele alınıyor. Taraflar, bölgenin istikrarını sağlamaya yönelik çabaları destekleme, gerginliği azaltma, çatışmaları sonlandırma ve krizlerin yayılmasını engelleme yollarını değerlendiriyor.

JOSHUA HARRIS’İN ATANMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Joshua Harris’in 25 Ağustos 2025’te Irak’taki Maslahatgüzar olarak atandığını açıklamıştı. Harris, bu görevi Mayıs 2025’te geçici olarak atanan Steven Fagin’den devralıyor. Fagin, 28 Mayıs’ta göreve başlamış ve 2024 sonunda Bağdat’tan ayrılan ABD Büyükelçisi Alina Romanowski’nin ardından boşalan pozisyonu doldurmuştu.