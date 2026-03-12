Irak Başbakanı’ndan İran’a Taziye Mesajı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme esnasında, Irak hükümeti ve halkı adına, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in vefatı dolayısıyla taziyelerini ileten Sudani, Hamaney’in ailesine ve İran halkına başsağlığı temennisinde bulundu. Ayrıca, saldırıda yaralanan kişilerin bir an önce iyileşmesini diledi. Sudani, Irak’ın, İran’ı hedef alan ‘haksız savaşları’ kınadığını ve bu durumu reddettiğini vurgulayarak, bölgenin güvenliği ve halkların barış içinde yaşamalarının önem taşıdığını ifade etti.

TOPRAKLARIMIZIN KULLANILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Savaşın sona ermesini sağlamak ve diyalog ile barışçıl çözümler için çaba göstermeye hazır olduklarını belirten Sudani, Irak hükümetinin İran’ın güvenliği ve egemenliğine saygı gösterdiğini dile getirdi. Irak topraklarının herhangi bir grup tarafından İran’a yönelik saldırılarda kullanılmasına asla müsaade edilmeyeceğini kaydetti. Sudani, bunun yanı sıra, Irak topraklarını hedef alan saldırıların da ülkenin egemenliği ve güvenliğinin ihlali anlamı taşıdığını vurgulayarak, bu durumun kabul edilemeyeceğini ve savaşın sonlandırılması ile diyalog çabalarının zayıflatıldığını açıkladı.

