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Irak Başbakanı ODAK Programına Katılacak

IRAK BAŞBAKANI PROGRAMDA TANIKLIK EDECEK

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye-Irak ilişkilerini analiz etmek amacıyla özel bir programa katılacak. Sudani, AA’nın ev sahipliğinde düzenlenen “ODAK: Türkiye-Irak İlişkileri” etkinliğinde yer alacak.

TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ DEĞERLENDİRME

Sudani, Orta Doğu’nun güncel ve önemli meselelerinden biri olan Türkiye-Irak ilişkilerini, ikili, bölgesel ve uluslararası perspektiften inceleyecek. Programda aynı zamanda, güncel gelişmeler doğrultusunda Türkiye-Irak ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve güvenlik yönleri, bölgesel yansımalarıyla birlikte analitik bir bakış açısıyla ele alınacak.

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