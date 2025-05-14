Irak Dışişleri Bakanı, PKK’nın Feshi

PKK’NIN FESHİ İYİ BİR GELİŞME

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesi kararının mutluluk ve memnuniyet verici olduğunu söylüyor. Bu durumun Türkiye ve bölge için barışa yol açacağı umudunu ifade eden Hüseyin, dönüşüm sürecinin Irak merkezi hükümeti, Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti arasında bir işbirliği ile ilerleyeceğinin altını çizdi.

ABD BAŞKANI TRUMP’IN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

Hüseyin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti ile Körfez ülkelerindeki liderlerle gerçekleştireceği anlaşmaların memnuniyet verici olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Trump’ın Suriye’ye dönük yaptırımların kaldırılması kararının da kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu ekliyor.

ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ’NE KATILIM BEKLENTİLERİ

Arap ülkelerinin liderlerinin 17 Mayıs’ta Bağdat’ta yapılacak Arap Birliği Zirvesi’ne katılıp katılmayacağına ilişkin bir soruya Hüseyin, önceki zirvelerde Arap liderlerin her zaman katılmadığını hatırlatıyor. Gelmeyenlerin mevcut iç meselelerle ilgili olabileceğini ifade eden Hüseyin, olmakla birlikte katılımın güçlü ve aktif olacağını, gerçekçi konuların tartışılacağını ve Suriye ile diğer Arap ülkelerine destek içeren kararların alınacağını belirtiyor.