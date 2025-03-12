Irak Erbil’de 4.8 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDE HİSSEDİLDİ

Irak’ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu sarsıntı, Hakkari, Bitlis ve Şırnak’ın Uludere ile Cizre ilçelerinde de hissedildi. Depremin büyüklüğü, AFAD tarafından 4.8 olarak kaydedilirken, Kandilli Rasathanesi 5 olarak rapor etti. Yüksekova’da meydana gelen sarsıntının ardından birçok kişi kendisini sokağa attı. İlgili ilçede, birçok evde çatlaklar oluştu.

CAMİLER VATANDAŞLARA AÇIK KALACAK

Yüksekova’daki camilerde, deprem ile ilgili anonslar yapılarak “caminin vatandaşlar için açık kalacağı” belirtildi. Yeşiltaş köyünde ise vatandaşlar evlerinin önünde ateş yakarak dışarıda beklemeyi tercih ettiler. Depremin etkisiyle yaşanan kaygı dolayısıyla insanlar sokağa döküldü ve güvenli alanlarda bir araya geldi.

Prof. Dr. Naci Görür, deprem hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Görür, “Dilekli-Yüksekova/Hakkari’de 5:00 büyüklükte deprem oldu. Bu deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu içerisinde. Beklediğimiz bir deprem. 6 Şubat Depremlerinde bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon. Geçmiş olsun, sevgiyle” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu açıklama, depremin nedenleri ve bölgedeki sismik aktivite hakkında önemli bilgiler sunuyor.