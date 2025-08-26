Haberler

Irak Hükümeti, DEAŞ Mahkumlarını İstiyor

İRAN HÜKÜMETİNİN DEAŞ ÜYELERİNİ GERİ ALMA TALEBİ

Irak hükümetinin Suriye’nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde tutuklu bulunan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ üyelerini geri almak istediği belirtiliyor. Adı açıklanmayan bir güvenlik kaynağı, Bağdat yönetiminin, SDG adı altında bilinen PKK/YPG terör örgütü ile tutuklu DEAŞ militanlarının teslim alınması için bir mutabakat sağlama çabasında olduğunu ileri sürdü.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTMIŞTIR

Kaynak, PKK/YPG kontrolündeki bölgelerde güvenliğin sağlanamamasının ve ABD’nin eylül ayından itibaren kritik üslerden askerlerini çekme eğiliminde olmasının ardından Irak’ın tutukluların durumu konusunda endişelerinin arttığını bildirdi. Söz konusu mutabakatın Suriye hükümeti yerine PKK/YPG ile yapılmak istenmesinin, Suriye’nin bazı bölgelerinde devlet kontrolünün sağlanamamasından ve cezaevlerinin PKK/YPG kontrolünde devam etmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Irak hükümeti, daha önce de bazı Iraklı DEAŞ liderleri ve üyelerini geri almıştı.

