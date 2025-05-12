Irak Hükümeti, PKK’nın Silah Bırakma Kararını Destekledi

IRAQ HÜKÜMETİ, PKK’NIN KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYOR

Irak hükümeti, terör örgütü PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşılıyor. Irak Dışişleri Bakanlığı, PKK’nın bu kararının bölgenin istikrarı için katkı sağlayacağını vurgulamakta. Bakanlık, “Irak Cumhuriyeti, PKK’nın kendini feshetme, silahlı çatışmayı durdurma ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşılamaktadır. Bu karar, Irak ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye katkı sağlayacak olumlu ve önemli bir adımdır” açıklamasını yapıyor.

BARİŞ VE İSTİKRARİ GÜÇLENDİRME ÇABALARI

Dışişleri Bakanlığı, bu kararın kalıcı barış çabalarını ilerletmek ve uzun süreli çatışmaları sona erdirmek için gerçek bir fırsat sunduğunu ifade ediyor. Bakanlık, “Bu karar, kalıcı barış çabalarını ileriye taşımak ve onlarca yıldır bölge halklarını etkileyen uzun süreli çatışmaları sona erdirmek için gerçek bir fırsat sunmaktadır” ifadelerini kullanmakta.

DİYALOG VE ANLAYIŞA VURGU

Bakanlık, barış ve istikrarı pekiştirecek her türlü çabayı desteklediklerini yinelemekte. Ayrıca, güvenlik tehditlerinin diyalog ve anlayış yoluyla çözülmesinin bölge halklarının güvenlik ve kalkınma beklentilerine cevap vereceği üzerinde durmakta. – ERBİL