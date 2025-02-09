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Irak’ın Kuzeyinde 11 PKK’lı Etkisiz Hale Geldi

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HAVA HAREKÂTLARIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN PKK’LILAR

Irak’ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen hava harekâtları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getiriliyor.

TERÖRİSTLERİN SAYISINDA DÜZENLEME

Bu operasyonlar, terörle mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu tür harekâtlarla bölgedeki terörist unsurları hedef almayı sürdürdüğünü açıklıyor.

GELİŞMELERİ TAKİP EDİN

Detaylar ve gelişmeler hakkında bilgi verilmeye devam ediyor. Bu operasyonların, bölgedeki güvenlik durumuna katkıda bulunması bekleniyor.

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