Irak’ın Kuzeyinde Terörist Mağarası Bulundu

ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğü kaydedildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin kullandığı bir mağarayı tespit etti.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Kullanılamaz hale getirilen mağaradan çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında şunlar bulunuyor: 10 adet tabanca ve 20 adet şarjörü, 1 adet el telsizi, 75 adet silah üstü dürbün, 21 adet el dürbünü, 4 adet lazer işaretleyici, 76 adet nişangâh, 150 adet silah monte hamili, 20 adet çatal ayak, 50 adet silah el kundağı, 50 adet silah dipçiği, 6 adet Dragunov keskin nişancı silahı şarjörü, 2 adet led ekran, 1 adet soğutucu, 1 adet fener, çeşitli sağlık malzemeleri ve terör örgütüne ait dokümanlar.