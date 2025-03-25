Irak Konsolosluğu’na Saldırı Anı Görüntülendi

SALDIRI ANLARINA DAİR GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Irak Konsolosluğu’na yönelik silahlı saldırı anlarının görüntüleri gün yüzüne çıktı. 21 Mart tarihinde saat 21.30 civarında Şişli’deki Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu’na doğru iki motosikletli, uzun namlulu silahlarla ateş açmıştı. 9 el ateş eden şüpheliler, ardından geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı.

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Olay sırasında yaralanan kimse olmazken, atılan kurşunlar konsolosluk binasına isabet etti. İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi, saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkmış durumda.