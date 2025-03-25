Haberler

Irak Konsolosluğu’na Saldırı Anı Görüntülendi

SALDIRI ANLARINA DAİR GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Irak Konsolosluğu’na yönelik silahlı saldırı anlarının görüntüleri gün yüzüne çıktı. 21 Mart tarihinde saat 21.30 civarında Şişli’deki Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu’na doğru iki motosikletli, uzun namlulu silahlarla ateş açmıştı. 9 el ateş eden şüpheliler, ardından geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı.

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Olay sırasında yaralanan kimse olmazken, atılan kurşunlar konsolosluk binasına isabet etti. İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi, saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkmış durumda.

ÖNEMLİ

Haberler

Sultanhisar Kaymakamı Yaşlılarla Buluştu

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında ailelerle buluşarak yaşlıların ihtiyaçlarını değerlendirdi ve destek projelerinin önemine dikkat çekti.
Haberler

Bayburt Ortaokulu Halk Oyunları Finalde

Bayburt Ortaokulu halk oyunları ekibi, düzenlenen okul sporları müsabakasında üçüncülük elde ederek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.