Irak Konsolosluğu’na Silahlı Saldırı Gerçekleşti

IRAK KONSOLOSLUĞUNA ATEŞ AÇILDI

Esentepe Mahallesi’nde yer alan Irak Konsolosluğu’na akşam saatlerinde motosikletle gelen iki saldırgan tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Neyse ki, saldırıda herhangi bir yaralanan olmadı. Saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçmayı başardı. Bu saldırının arkasında Daltonlar suç örgütünün olduğu belirlendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Konsolosluğun çevresinde olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak amacıyla araştırmalara başladı. Saldırı sonrası sokak giriş ve çıkışları kapatıldı ve ekipler 9 adet boş mermi kovanı buldu. Ayrıca polis, konsolosluk ve çevresindeki binaların güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

ŞİŞLİ KAYMAKAMI AÇIKLAMA YAPTI

Olay yerine gelen Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, “Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Irak devletinin yanındayız” dedi. Konsolosluk yakınındaki durakta taksi şoförü olarak çalışan İlhan Dilber ise, “Taksi durağında otururken silah sesleri duyduk. Sesleri duyunca dışarı çıktık. Konsolosluk önünde bir olay olduğunu fark ettik. Gittiğimizde saldırganlar kaçmıştı. Bir şarjör boşaltılmış gibi geldi bana” şeklinde konuştu.

DOLAR BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, “Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak’ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır” diye belirtti. Keçeli, olayla ilgili yaptığı açıklamada ayrıca, “Gerekli soruşturma güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve kimlik tespiti çalışması yapılmaktadır. Sorumlular adalet karşısına çıkarılacaktır. Iraklı yetkililerle sürekli temas halindeyiz. Irak’ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep’teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlem alınmıştır. Iraklı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇETENİN SALDIRISI ARAŞTIRILIYOR

Saldırının, MİT tarafından Irak’ta yakalanan çetenin yöneticilerinden Ahmet Mustafa Timo’ya yönelik bir misilleme olduğu belirlendi. Çete üyelerinden Baran Yıkılmaz, sosyal medya hesabından, “Hakkında kırmızı bülten kararı olmadan, kanunsuz bir şekilde ve yargılamadan para karşılığı MİT güçlerine kardeşimizi satan namussuz Irak hükümeti ve diğer namussuz emniyet birimleri bilsin ki; bu saatten sonra bu ateşe artık kimse su dökemeyecek. Bizim birbirimiz için nelerden vazgeçtiğimizi herkes öğrenecek” şeklinde tehditlerde bulundu.