Irak Konsolosluğu’na Silahlı Saldırı Görüntüleri

SİLAHLI SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şişli’deki Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu, 21 Mart tarihinde saat 21.30 civarında motosikletle gelen 2 kişi tarafından uzun namlulu silahlarla hedef alındı. Şüpheliler, konsolosluğa 9 el ateş ettikten sonra, olay yerinden geldikleri motosikletle uzaklaştı. Yaralanan kimse olmamasına rağmen, kurşunlar konsolosluk binasına isabet etti.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de olayın yaşandığı anı gösteriyor. Bu tür saldırılar, konsolosluk güvenliği ve kamu düzeni açısından endişe yaratıyor.