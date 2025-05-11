Irak, Libya Ve Filistin, Anlaşmadan Memnun

İRAK’IN ATEŞKES MEMNUNİYETİ

Irak, Libya ve Filistin, Pakistan ile Hindistan arasında alınan ateşkes kararından memnuniyet duyduklarını bildirdi. Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu kararın sevindirici bir gelişme olduğu ifade edildi. Açıklamada, ateşkes kararının “her iki tarafın da çatışmaları çözmenin bir yolu olarak diyalog ve diplomasiye olan bağlılığını yansıtan olumlu bir adım” şeklinde değerlendirildiği ifade edildi. Ayrıca, ateşkesin bölgedeki gerginliğin azaltılmasına yönelik akılcı bir adım olduğu vurgulandı ve anlaşma için gösterilen çabaların da takdir edildiği açıklandı.

LIBYA’DAN AÇIKLAMA

Libya Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ile Pakistan arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. Yapılan açıklamada, bu anlaşmanın “bölgede gerginliğin azaltılması ve istikrarın artırılması yönünde olumlu ve önemli bir adım” olarak değerlendirildiği dile getirildi. İlgili makamlar, bu tür adımların bölgesel barışa katkı sağladığını belirtti.

FİLİSTİN’İN YORUMU

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Pakistan arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı ve bu önemli adımın bölgede güvenlik ve istikrarın artmasına katkı sağlayacağını kaydetti. Açıklamada, bölgesel ve uluslararası güvenlik ile barışın güçlendirilmesine, adil bir barışa ulaşılmasına yönelik diyalog yolunun açılması için gösterilen çabalar takdir edildi.

ABD’DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan ile Pakistan arasında ABD’nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmeler gerçekleştirildiğini duyurdu. Trump, ülkesinin arabuluculuğundaki görüşmeler neticesinde Hindistan ile Pakistan’ın “tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını” ilan etti.

HİNDİSTAN’IN SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına misilleme olarak 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ile kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefi vurduğunu bildirdi. Öte yandan, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını açıkladı. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi bu bilgiyi doğrulamadı.