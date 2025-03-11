Irak Merkezli Deprem Hakkari’de Hissedildi

DEPREM ANININ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYIŞI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Irak merkezli olarak kaydedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameralarına yansıdı. Türkiye saatiyle 21.03’te merkez üssü Irak’ın Erbil kenti olan deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem, Hakkari ve çevresindeki ilçelerde de hissedildi.

VATANDAŞLAR CAMİLERE DAVET EDİLDİ

Yüksekova’da meydana gelen depremin ardından, halk hemen sokağa çıktı. Camilerde yapılan anonslarla, “Bu gece camilerimiz sabaha kadar açık olacaktır. Değerli halkımız Rabbim bizi bütün afetlerden muhafaza eylesin inşallah. Bu gece sabaha kadar camilerimiz açık olacaktır” şeklindeki ifadelerle insanlara camilere gelmeleri söylendi.

MARKETTEKİ SARSINTI ANLARI

Depremin yaşandığı esnada, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir markette, ürünlerin raflardan düştüğü anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Bu görüntüler, depremin etkisini gözler önüne seriyor.