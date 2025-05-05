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Irak’ta Kum Fırtınası: 4 Ölü, 3 Yaralı

İRAN’DA KUM FIRTINASI NEDENİYLE CAN KAYBILARI

Irak’ta etkili olan kum fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Dünden itibaren etkisini gösteren kum fırtınası, halk üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Solunum problemi yaşayan çok sayıda kişi hastanede tedavi altında bulunuyor.

KENTLERDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kum fırtınası, Diyala, Kerkük, Erbil, Selahaddin ve Süleymaniye gibi birçok ilde kendini gösterdi. Selahaddin’in Tuzhurmatu ilçesinde meydana gelen kazada, fırtına nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü ve iki araç çarpıştı. Bu kazada aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

SAĞLIK UYARILARI YAPILIYOR

Yetkililer, kum fırtınasının etkileri nedeniyle yaklaşık 400 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu bildirdi. Özellikle solunum yolu problemleri yaşayan vatandaşların evden çıkmamaları gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor.

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