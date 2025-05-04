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Irak’ta Mayın Patlamasında Şehit Düştü

ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ ÖNDER ÖZEN

Irak’ın kuzeyinde görevde bulunan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen, bir mayın patlaması sonucunda ciddi şekilde yaralanıyor. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özen, şehit oluyor. Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünden gelen Uzman Çavuş Özen, bulunduğu bölgede yaşanan bir patlama sonrası ağır yaralanıyor.

HASTANEYE SEVK EDİLİYOR

Özen, Hakkari Derecik Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesinin ardından ambulans uçak ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü bildiriliyor.

VALİLİKLE BAĞSAĞLIĞI MESAJI

Afyonkarahisar Valiliği, yayımladığı mesajda şehide Allah’tan rahmet diliyor ve ailesine, silah arkadaşlarına ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletiyor. Şehit için yapılacak törenin ayrıntılarının daha sonra paylaşılacağı bilgisi veriliyor.

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