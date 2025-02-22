Irak’ta PKK’ya Özel Kuvvetler Operasyonu

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadele kesintisiz olarak sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ÖZEL KUVVETLER’İN BAŞARILI OPERASYONU

Bakanlıktan gelen bilgilerde, operasyon alanında öncelikle 9 teröristin etkisiz hale getirildiği, ardından Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği nokta operasyonu ile 3 teröristin daha kaçamadan etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte operasyon sırasında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12’ye ulaşmış oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelede kararlılıkla ve sürekli bir şekilde operasyonlarına devam ettiği ifade edilirken, bölgedeki harekâtların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.