Irak’ta Sadr’dan Seçim Kararına İlişkin Açıklama

SEÇİMLERE KATILMAMA GEREKENİ

Sadr, takipçilerinin seçimlere katılma durumuyla ilgili sorusuna yanıt olarak, “Yolsuzluklar devam ettiği sürece, sadece çıkar, mezhepçilik, ırkçılık ve partizanlığa dayalı topal bir seçim sürecine katılmayacağım.” açıklamasını yaptı.

Sadr, partisi 2021 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde birinci olarak yer almasına rağmen, meclisteki 73 vekilini istifa ettirerek siyasetten çekilmişti.

SEÇİM TARİHLERİ

Irak’ta her 4 yılda bir düzenlenen genel seçimlerin yıl sonunda yapılması öngörülüyor.