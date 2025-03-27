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Irak’ta Sadr’dan Seçimlere Katılmama Kararı

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SEÇİM SÜRECİNE KATILMAYACAK

Sadr, kendisine yöneltilen seçimlere katılıp katılmayacağı sorusuna “Yolsuzluklar devam ettiği sürece, sadece çıkar, mezhepçilik, ırkçılık ve partizanlığa dayalı topal bir seçim sürecine katılmayacağım.” şeklinde yanıt verdi.

MECLİSİN YENİ DURUMU

Partisi 2021 yılında yapılan genel seçimlerde birinci olarak seçilmesine rağmen Sadr, meclisteki 73 vekilini istifa ettirip siyasetten çekilmişti. Irak’ta her 4 yılda bir gerçekleştirilen genel seçimlerin bu yıl sonunda yapılması bekleniyor.

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