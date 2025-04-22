Irak’ta Şara’ya Davet Tepki Çekti

DAVETIN SONUCU OLARAK KÜRESEL TEPKİLER GELDİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin Suriye Devlet Başkanı Ahmed El Şara’yı Bağdat’ta düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi’ne davet etmesi, ülkede ciddi bir siyasi krize yol açtı. Şaraa’nın davetinin ardından, 50’den fazla Iraklı milletvekili parlamentoya başvurarak bu ziyaretin yasaklanmasını istedi. Bazı siyasi gruplar ise Şara’nın ülkeye girmesi durumunda tutuklanması gerektiğini savunuyor.

Şİİ SİYASİ BLOKTAN SERT TEPKİLER

Sudani’nin, Katar’da gerçekleşen görüşmede Şara’ya resmi davetini ilettiği ortaya çıktığında, özellikle Şii siyasi bloklar bu duruma sert tepki gösterdi. Şii milletvekili Yusuf El Kalabi, “Şara’nın Irak’a girmesi, bize ihanettir” ifadelerini kullandı. Irak’taki İran yanlısı milislerin temsilcileri de tepkilerini açıkça dile getirdi. Ketaib Hizbullah Sözcüsü Ebu Ali El-Askari, davetin nedenini sorgularken, Asa’ib Ahl Al-Haq lideri Qais Al-Khazali bu daveti “erken” buldu ve Şara’nın Irak güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınabileceğini öne sürdü.

GİZLİ BELGELER KAMUOYUNU PROVOKE EDİYOR

İngiltere merkezli AmwajMedia’nın haberine göre, Katar’daki toplantının günü Telegram’da paylaşılan bazı gizli belgeler, Şaraa’nın 2005-2011 yılları arasında ABD ve Irak’ta gözaltında tutulduğuna dair bilgileri kamuya sundu. Suriyeli-Amerikalı gazeteci Hassan Hassan, bu belgelerin Irak kamuoyunu provoke etmeyi amaçladığını savunarak, belgelerde suçlama yöneltilebilecek somut delillerin bulunmadığını belirtti. Irak yargısı ise şu ana kadar Şara hakkında aktif bir tutuklama emri bulunduğuna dair net bir açıklama yapmadı.

BAŞBAKANIN AÇIKLAMALARI VE SEÇİM PLANLARI

Irak Başbakanı Muhammed Şii El Sudani, geçtiğimiz hafta Süleymaniye’da yapılan Süleymani Forumu’nda Şara’yı 17 Mayıs’ta Bağdat’ta yapılacak Arap Birliği Zirvesi’ne davet ettiğini onayladı. Aynı zamanda, Kasım 2025’te gerçekleşecek genel seçimlerde yeniden aday olacağına dair de açıklama yaptı. Amwaj.media’nın haberine göre, bu davetin ardından Irak’ta hem siyasi hem de güvenlik çevrelerinden Şara’ya yönelik tepkiler daha da artmış durumda. 50’den fazla milletvekili parlamentoya başvurarak Şara’nın Irak’a girişinin engellenmesini istedi. Ayrıca bazı siyasi figürler, eğer Şara Irak’a gelirse, 2005-2011 yılları arasında Irak ve ABD’de gözaltında tutulduğu döneme atıfta bulunarak tutuklanması gerektiğini öne sürdü. Irak yargısı hala Şara hakkında aktif bir tutuklama kararı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak İran’a yakın bazı siyasi ve silahlı yapıların liderleri, Şara’nın Irak’a giriş yapması durumunda gözaltına alınabileceğini ifade etti.